幼兒園小朋友還幫長輩量血壓。（吳建輝攝）

受到新冠肺炎疫情影響，改變了華山基金會工作站日常，不管是到宅服務、募款活動等都受到衝擊，而疫情逐漸趨緩，16日彰化田中「小田稻棧」大小朋友齊聚，透過話劇表演方式，幫助華山基金會彰化田中站募款，呼籲社會大眾，捐出銅板，一點一滴讓愛匯流成江。

華山基金會深耕在地服務、長期到宅照顧弱勢孤老，而每年年中都會募款讓服務的孤老能夠吃到愛心年菜，現正進行「愛老人 愛團圓」公益計畫，16日重愛幼兒園小朋友，就擔任一日站長，在小田稻棧演出到宅服務小短劇，包括「陪同就醫」、「年節關懷」、「護理服務」等，演繹基金會志工辛苦服務長輩的模樣，十分可愛。

華山基金會彰化田中天使站長李翠婷表示，因為疫情通膨影響萬物齊漲，各界捐款意願銳減，華山「愛老人 愛團圓」公益計畫，邀請大家支持2023年，孤老到宅服務經費及愛心年菜，發起「一『幣』之力 「銅」助孤老」，浥注各鄉鎮的愛心天使站，助老團圓不孤單。

活動當天，包括田中鎮長洪麗娜、北路社區理事長田春蓮、重愛幼兒園陳嵐儀園長等都加入華山「愛老人」行列，一起投下「愛心幣」助孤老，洪麗娜也呼籲各界，能夠一起響應，幫助華山愛心年菜，只要一枚銅板，就能幫助到所有需要幫助的孤老們。