蔡其昌23日下午在中西區車隊掃街。（陳淑芬攝）

台中市長盧秀燕陣營被爆里長動員選前之夜， 台中市府今天回應表示，純屬里長個人號召行為。民進黨市長候選人蔡其昌批評，選舉選到要行政施壓、行政動員破壞選風，她的聲勢如果那麼好，根本不用動員， 也透露出台中市民的民心思變，期待一個新市長。

蔡其昌今天下午車隊掃街在立委黃國書服務處出發，針對中市有里長動員參加盧秀燕選前之夜活動一事，蔡其昌痛批指出，這是行政動員，選舉選到要啟動這樣的手段，盧破壞選風，又要求別人要端正選風，台中市選風從沒有這麼敗壞過。

蔡其昌批評，他的活動被政治偵防，盧陣營利用包商跟監回報，這次的動員事件透露出民心思變，她的聲勢如果那麼好，根本不用動員。

蔡其昌說，他很替該里長難過，動員通知用字遣詞，好像只要幫他完成任務就好，一副動員很困難的樣子，台中市民期待一個有行動力，為台中市帶來更好的新市長。

針對被爆有里長動員參加盧的選前之夜活動一事，台中市政府回應指出，市府行政中立，沒有透過民政系統要求或強迫鄰里長動員參加選前造勢活動，里長號召支持者前往參加造勢活動，純屬里長個人號召行為，市府不做任何評論。