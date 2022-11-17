小小的社區公園被將近40面旗幟包圍，引發不少民怨，但市府環保局說，該公園為選舉專區，依法可在16日起插旗。（張毓翎攝）

台南市鹽水區和平路一座社區公園，最近被民眾發現不少候選人為搶曝光，在公園內插滿競選旗幟，小小的社區公園被將近40面旗幟包圍，引發不少民怨，還有住戶氣得直言，絕對不投這些候選人。不過對此，市府環保局說，該公園為選舉專區，依法可在16日起插旗。

隨著年底選舉將至，各候選人把握最後黃金時間衝刺，到處可見競選海報、旗幟，宣傳車更是滿街跑，但過度宣導可能會引來「反效果」，前陣子鹽水一名老師在臉書上抱怨，學生上課時常被學校外的宣傳車大聲公放送打擾，車輛未因經過學區降低音量。

最近有鹽水居民看到住家附近的社區公園，竟被插滿一支支競選旗幟，公園各角落、步道沿線可見旗海飄揚之景，招來不少民怨，還有人戲稱這是當地期間限定的「特色公園」。

市府環保局解釋，市府在每個行政區設置選舉專區，提供候選人插旗宣傳，各區選舉專區數目不一，從11月16日起開放議員候選人使用，不過依規定，競選旗幟應於11月26日投票日下午4時前自行拆除。

「太扯了吧！」住戶說，到社區公園運動，難得休閒好時光，卻要面對旗幟的騷擾，小小的一個社區公園，被數十面旗幟包圍，好像把來休閒民眾關在裡面，公園成了專區，讓候選人插好插滿，卻犧牲小老百姓權益，成就政府政績。