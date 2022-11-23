台中市長盧秀燕今(23日)進行車掃競選行程，即便因下雨而穿上雨衣，一身白衫的她依舊活潑用手比出大愛心。盧秀燕還提醒投票日5件事：帶身分證、帶印章、帶投票通知單、戴口罩(無選舉相關的)、投給3號盧秀燕，並將這些提醒做成宣傳圖，請大家把圖分享到家人群組相互提醒。

盧秀燕PO出她冒著雨勢在台中街頭車掃的畫面表示：謝謝市民朋友，在雨中的一個招手、一份肯定。雨後降溫，秀燕還要多嘮叨一句，記得帶上雨具，加件外套。選戰只剩3天，雨再大、風再刮，秀燕還是會堅定前行，繼續向市民懇託。我知道市民對台中有期待，我們不會辜負大家，守護台中，讓台中大步向前！

「嘿！本周六的聯絡簿，秀燕先幫大家寫好了。」盧秀燕還PO圖提醒，有三個任務要拜託大家。1. 今天先把這張圖存起來，2. 把這張圖傳到家人群組相互提醒，3. 11/26出門投票前，拿出來打勾勾。投票日「守護台中，你必須做的5件事」：帶身分證、帶印章、帶投票通知單、戴口罩(無選舉相關的)、投給3號盧秀燕，

盧秀燕還不忘投票日2提醒：當天不能穿戴有姓名、號次的服飾與口罩。當天禁止競選宣傳，包含LINE群組轉發。