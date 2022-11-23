26日即將舉行九合一選舉，警政署統計，截至11月22日止，各警察機關計移送賄選案件共329件1333人、選舉暴力案件77件113人，及其他妨害選舉案件474件593人，其中包含查緝選舉賭盤42件79人，已有效遏止賄選、暴力的介入選舉。

警政署指出，為加強本次選舉查察作為，除由署長黃明昭多次親自帶同查賄重要幹部前往全國各縣市警察局實施座談，指導第一線同仁查賄作為，並特別指派6位警政委員陸續至各縣市加強督導，凝聚共識。另外，為破除情面及減輕地方壓力，也特別指示刑事局將各外勤大隊專責分配支援每個選舉區域，成為各縣市警察局偵辦賄選案件的強力後盾。

針對查察賄選，黃明昭特別要求各警察機關應全面布雷，蒐報情資，由警察局查賄專責小組指導相關人員完備蒐證後，再報請地檢署指揮偵辦，以集中司法資源，強化查賄能量，統計目前全國各警察機關已收網執行468件，未來仍將持續執行。

警方分析查獲賄選的候選人層級，其中各警察機關針對縣市長、縣市議員、鄉鎮市長層級候選人及其樁腳涉賄選案件共執行128件(其中縣市長層級4件、縣市議員層級88件、鄉鎮市長層級36件)，占已執行案件總數27％，其中已羈押15件29人，顯示警方查賄不分層級，有證據絕對全力查辦，沒有例外。

在近期移送矚目賄選案件中，包括新竹市警察局查獲某市長候選人利用巡守隊舉辦中秋節聯歡晚會活動期間，穿著競選背心進行拜票及拉票之競選活動，並免費贈送民眾鼻腔沖洗器，涉及期約賄選，全案包括候選人在內共移送17人，新竹地檢署已在11月15日將全案起訴，創下本次選舉縣市長候選人首件因賄選起訴案例。

警政署強調，距離選舉投開票日僅剩3天，也是現金買票之高峰期，警方查賄工作仍將持續進行，絕不會有絲毫鬆懈，將鎖定賄選熱區，持續進行查察；尤其將針對賄選高風險候選人及其樁腳密切注蒐，警政署呼籲企圖買票的候選人切勿心存僥倖，對於以金錢或暴力介入選舉之不法手段，絕對嚴加打擊。

黃明昭更感謝第一線辛勞警察同仁，在查賄和維安上的付出，希望全體警察同仁再堅持3天，落實查賄制暴及維安工作。