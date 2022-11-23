鄭文燦更是「拉麵始祖」，自豪用拉麵取代炒米粉「拉麵兼拉票」。(張競辦提供／蔡依珍桃園傳真)

國民黨桃園市長候選人張善政遭基進黨指控送「媽媽拉麵」涉賄選，對手民進黨鄭運鵬接棒高喊希望送禮文化不要發生，但鄭運鵬卻也被發現和議員合送袋裝麵，且市長鄭文燦更是「拉麵始祖」，自豪用拉麵取代炒米粉「拉麵兼拉票」，張辦諷刺雙鄭一個樣，遇到民進黨就轉彎。

張善政競辦發言人曾俊豪指出，距離投票日只剩三天，民進黨及其側翼果然開始出招，以袋裝麵含沙射影，殊不知，鄭運鵬及其市議員候選人也贈送袋裝麵。

曾俊豪指出，該候選人召開記者會，被戳破是雙標後，又鍥而不捨要開記者會試圖挽救，殊不知只是迴力鏢的開始，不止鄭運鵬也有袋裝麵，鄭文燦更是桃園「民主拉麵」的始祖。

曾俊豪表示，媒體曾在2011年就桃園選情製作「送拉麵兼拉票！選舉精算不炒米粉了」的報導，採訪當時競選立委的鄭文燦，鏡頭前的鄭文燦還自豪地介紹「民主拉麵」取代炒米粉的經濟效應。

曾俊豪指出，該報導最後提到，「桃園民進黨立委候選人新創舉，6個選區5人跟進，桃園選舉送拉麵兼拉票，打出『有贏麵』，候選人精算成本求效果，新選舉戰法，時時演進。」證明鄭文燦正是「送拉麵兼拉票」的始祖。

曾俊豪強調，個別候選人自甘當民進黨的小弟，團隊都給予尊重，但也唾棄其雙標行為，因為鄭運鵬及其市議員候選人也贈送袋裝麵，為何不敢在記者會上一併公布？原來就和鄭運鵬一樣，凡事遇到民進黨就轉彎。