智慧電視品牌OVO，在台首推「OVO電視訂閱制」，建議售價20,980元的55吋QLED 4K機型，訂閱2年超低月付799元，11月底前早鳥優惠只要499元，還有65吋電視、影音內容、加值軟體一站訂閱。適合週期性升級的科技人、活用預算的年輕朋友，以及有換房計畫或租屋的民眾。 「OVO電視訂閱制」有四大特色，一、超低月付：訂閱2年只要月付499元，55吋QLED 4K旗艦電視就送到家，65吋QLED 4K旗艦電視每月也只要699元。二、持續服務：訂閱期間持續提供保固、維修等硬體保障，提升易用性與APP兼容性等軟體更新，以及影音內容與新開發的軟體功能等加值服務。三、期滿轉換：2年期滿自由轉換。想升級尺寸、畫質或APP兼容性可選擇新方案，不想使用可取消訂閱，若想留下使用，只要訂滿第三年每月169元起，就能免費擁有。循環經濟：響應ESG減少電子廢物，OVO透過商務模式創新，持續發掘舊機再生市場，有效延長產品生命週期，從此不用擔心舊機處理問題。