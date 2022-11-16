艾力克斯（左）與李詠嫻在「上海趴」打扮得相當有韻味。（艾迪昇傳播提供）

艾力克斯（左）笑說今年光是生日蛋糕就吃超過10顆。（艾迪昇傳播提供）

老婆李詠嫻（左）甜蜜獻吻艾力克斯。（艾迪昇傳播提供）

今年10月滿50歲的艾力克斯，自年初就開始策劃50歲生日會，極重視朋友的他，將50歲生日主題定調為友情，生日派對共和120位生命中最重要的朋友相聚，其中他辦了9場，最後一場是朋友給他驚喜，共湊成圓滿的10場生日派對，他笑說：「以往生日最多最多就是吃3顆蛋糕，這次吃了10個，太過癮了啦！」

艾力克斯十分期待50歲生日可以見到許久未見的朋友，從年初就開始在手機記事本擬邀請名單，不料每天都想到漏掉的人選，不斷增補下，最後竟然高達120人，看到最終名單，他不禁思索著：「若所有的人都到場，那場地得要多大？而且根本沒時間和每一位朋友好好地講到話。」後來他靈光一閃乾脆分開辦，把高爾夫球友、羽毛球友、藝人朋友等分開聚會，這樣就可以賓主盡歡，沒有時間壓力，他表示很感謝生命中的好友願意出席，珍惜彼此相處的時光，其中幾位散居在洛杉磯、德州、瑞士、台灣的好兄弟，還跟著他一起到泰國打高爾夫球慶生。

他針對不同的朋友群，精心策劃不同主題，有上海趴、夏威夷趴，其中最為感性的是「彩色趴」。他在邀請函上要求與會朋友必須穿著彩色衣服，但派對當天自己卻以白色穿搭現身，正當朋友們想賞他白眼時，他把所有人聚在一起，一個一個細數每個人的優點、正向的特質，以及對自己的影響，他表示：「我就像是一塊白色畫布，你們的人生色彩，每人都給了我一些顏色，豐富了我的人生，you colored my life。」感性發言，讓與會好友感動紅了眼眶。

艾力克斯對這次慶生，充滿無限感動與感謝。他表示，有些朋友認識快40年，有些只認識了1年，但對他而言，最重要的是我們彼此的感覺，以及相互的正面影響，他生日許願「每個朋友都能常見面，希望這次派對，可以變成彼此最美好回憶」。老婆李詠嫻為這次生日，從旁協助不少，還煞費苦心，特地準備艾力克斯出生的1972年回顧清單，上面有當年物價、流行音樂、電視節目等等，讓他驚喜萬分，兩個孩子則提早送了高爾夫球軌跡儀，艾力克斯心癢頻問「可以先拆開來用嗎」，卻得來「不行！生日當天才能開」的回應，讓他苦笑不已。