生物技術公司Qiagen周一表示，該公司第三季淨利下跌38%，但Qiagen上調全年財測前景。

該公司上季淨利8200萬美元，年減38%，低於去年同期的1.33億美元。

Qiagen說，由於今年前九個月強勁業績，因此上調全年展望。該公司預計全年銷售將達22.5億美元，高於此前預測的22億美元。

上個月華爾街日報曾揭露，診斷公司Bio-Rad Laboratories正就與Qiagen的合併進行談判。