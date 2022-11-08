生物技術公司Qiagen周一表示，該公司第三季淨利下跌38%，但Qiagen上調全年財測前景。

該公司上季淨利8200萬美元，年減38%，低於去年同期的1.33億美元。

Qiagen說，由於今年前九個月強勁業績，因此上調全年展望。該公司預計全年銷售將達22.5億美元，高於此前預測的22億美元。

上個月華爾街日報曾揭露，診斷公司Bio-Rad Laboratories正就與Qiagen的合併進行談判。

《科技》漢威聯合Q3獲利優預期 調升全年展望
陸10月外匯存底 終止連二跌
《美股掃瞄》押共和黨橫掃期中選舉 美股收高(2-2)
#Qiagen #8% #上調 #公司 #美元