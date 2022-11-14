聯發科(2454)今(14)日宣布，發布全新T800 5G數據平台，支援5G Sub-6GHz和毫米波網路。聯發科繼上一代T700 5G數據晶片之後，本次端出的T800擁有高速、高能效的表現，將帶動工業物聯網、機器對機器(M2M)、常時連網PC等創新應用。

聯發科副總經理暨無線通訊事業部總經理徐敬全表示，時下消費大眾想要隨時隨地都能享受5G高速連網。聯發科全新5G解決方案T800平台讓使用者無論身處何地都有超越業界的高速、穩定的連網能力，兼具高能效設計，提供全方位使用者體驗。

聯發科T800平台下載速率高達7.9Gbps，並整合聯發科全新5G UltraSave省電技術，能夠在不同5G連網條件下優化電池續航，為網頁瀏覽、影音串流以及線上遊戲帶來更長續航體驗。

T800採用先進的4奈米製程，高度整合式設計能夠降低開發成本、加速上市時間。這款3GPP R16 5G數據晶片整合FR1+FR2射頻收發器、FR2天線模組、GNSS接收器、Arm Cortex-A55 CPU、電源管理晶片，並提供PCIe、USB等I/O選擇。