每年一度《GQ年度男士頒獎禮》日前與於英國倫敦舉行，每年頒獎禮都會吸引一眾名人紅星出席，今年亦不例外，眾好萊塢女星盛裝現身爭妍鬥麗，其中美國新一代性感女神席德妮史威尼(Sydney Sweene)以「鐵胸罩」火辣造型上陣，贏得不少目光。

美國女星席德妮史威尼年僅24歲就已有多部人氣作品，亮麗的外表加上魔鬼身材，讓她總能輕易吸引觀眾目光，但知名度提升卻也讓她受到黑粉攻擊，揶揄她「不看胸部就很醜」，但她並沒有被負面的酸言酸語擊倒，日前出席《GQ年度男士頒獎禮》時，展現好身材，令人大飽眼福。

席德妮史威尼不吝嗇地在自己的社交平台上曬出當天辣照，只見她臉蛋頗有未來感，用銀色的眼線勾勒出一雙電眼，高領的針織長洋裝胸前開出大洞，露出金屬材質的胸罩，巧妙的是，鐵製的胸罩上竟然還有「謎之凸點」，這種兼具科技感與性感的服裝設計，辣翻不少網友。

據悉，席德妮史威尼的火辣造型是向美國老牌女星珍芳達（Jane Fonda）的經典電影《上空英雄》（Barbarella）致敬，該片講述著名聯合地球政府的代表巴巴麗娜奉地球總統之命，尋找一名失蹤的科學家杜蘭杜蘭並阻止他去毀滅地球的故事，而早前電影公司亦公布新版將由席德妮史威尼擔任女主角。