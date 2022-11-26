今（26）日是2022九合一大選，不少民眾都特地早起去投票，深怕遇到人潮需要排隊久候。不過一名網友卻在投票所觀察到，現場幾乎都是年紀50歲至70歲的長輩，讓他納悶究竟年輕人都跑去哪裡了？貼文曝光後，獲得廣大迴響，有鄉民笑說：「剛看完世足，給補眠一下，卡有良心耶」。

有網友在PTT八卦板發文表示，他今天起了一個大早去投票，沒想到跟4年前的選舉相比，現場冷清不少，直說：「排隊的都是50歲到70歲的阿姨或阿公、阿嬤」，讓他不禁擔心年輕人的投票率會不會太低，同時也好奇年輕人都跑去哪裡了？

由於該網友的發文時間約在早上9點30分，多數鄉民都認為時間過早，年輕人可能還沒睡醒，紛紛留言，「我還在床上啦」、「吃早餐啦X！下午再投就好，這麼冷搶投胎喔」、「還在睡，才9點」、「下午才要去啦，這麼早去幹嘛」、「下午再去，超討厭排隊」、「早上一向都老人啊」。

除此之外，也有網友指出，近期世足賽如火如荼開打，許多年輕人的熱情都專注在比賽上，相較之下對選舉比較沒那麼關心，「都在看世足吧」、「還在睡啦！世足都踢到幾點」、「剛看完世足，給補眠一下，卡有良心耶」、「熬夜看世足，剛起床怎麼了嗎」。