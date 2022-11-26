波蘭齊耶林斯基（Piotr Zieliński）在第39分鐘成功破門。（路透）

（更新最後賽果）前役與墨西哥戰成和局的波蘭今天在小組賽第2戰，靠著齊耶林斯基（Piotr Zieliński）在第39分鐘成功破門，前役錯失12碼罰球的隊長萊萬多斯基（Robert Lewandowski）也在下半場踢進生涯世界盃足球賽首進球，個人單場1進球、1助攻，助隊以2比0擊敗沙烏地阿拉伯，拿下小組賽首勝，目前1勝1和、躍居C組第一。

沙烏地在首戰爆冷擊敗阿根廷寫下歷史，但也在比賽中傷了阿法拉伊（Salman Al-Faraj ）、阿莎拉尼（Yasser Al-Shahrani）2位大將，今天改變陣型排出「4-1-2-3」，波蘭則是以「4-2-3-1」應戰。

第13分鐘，沙烏地坎農（Mohamed Kanno）在右側禁區起腳勁射，波蘭門將施薛斯尼（Wojciech Szczęsny）驚險將球拍出。上半場控球機率較低的波蘭在第39分鐘發動攻勢，齊耶林斯基接獲萊萬多斯基助攻，成功射門，率隊先馳得點。

上半場尾聲，別利克（Krystian Bielik）踢到阿薛利（Saleh Al-Shehri）的左腳後跟，裁判檢視VAR改判為禁區內犯規，S.阿多薩里（Salem Al-Dawsari）操刀12碼球被施薛斯尼擋出，阿布萊克（Mohammed Al-Breik）跟上補射卻一腳打飛，錯失追平的大好機會。

這是施薛斯尼最近兩季在義甲面對12個12碼罰球，擋出5球，撲救成功率高達4成17，也助隊鎖住領先優勢，半場踢完波蘭以1比0暫時領先。

第64分鐘，領先的波蘭試圖擴大領先，左路吊中後凱許（Matty Cash）頭槌攻門正中門楣，錯過再進球的大好機會。而落後的沙烏地試圖反撲，在69分鐘S.阿多薩里起腳長射卻又被施薛斯尼擋下。

第82分鐘萊萬多斯基趁著沙烏地球員稍有不慎成功斷球並直接轉身攻破沙烏地球門，助隊擴大領先優勢，這也是他生涯在世足賽首進球，成功破門後他情緒激動，趴在地上久久不能自己。