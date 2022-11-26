阿根廷傳奇足球明星馬拉度納（Diego Maradona）2020年11月25日因心臟病逝世，在他2週年忌日當天在不少地方為他舉行悼念活動，梅西（Lionel Messi）也在他的IG限動放了一張馬拉度納的照片，阿根廷主帥史卡洛尼（Lionel Scaloni）在與墨西哥賽前說：「我想給他一些能讓他微笑的東西。」

阿根廷帶著國際賽36連不勝氣勢來到卡達，卻在小組賽首戰就踢到鐵板，爆冷不敵世界排名第51的沙烏地阿拉伯，想要從C組出線接下來對墨西哥、波蘭非贏不可，阿根廷與墨西哥的小組賽第2戰將在台灣時間27日凌晨3點進行。

「今天對每個人來說都是非常悲傷的一天，明天我們希望能為馬拉度納帶來些開心的事，讓祂在天上能開心的看著我們。」史卡洛尼在與墨西哥賽前說道，「每次當我們看到他的照片時，都很難以置信他不在我們身邊，希望明天對我們所有人說都是快樂的一天。」

儘管首戰吞敗後讓阿根廷陷入不利的位置，但史卡洛尼認為「藍白軍團」已將首戰的失利拋諸腦後，並相信子弟兵能在困境中作出回應，「當你受到幾次打擊後，你需要做的就是反彈，這個團隊已經準備好崛起並反彈，在比賽時間最後一秒結束前我們都會竭盡全力，這樣我們才能扭轉戰局。」

而墨西哥主帥馬提諾（Gerardo Martino）出生在阿根廷羅薩里奧，他也曾和馬拉度納當過隊友，接下來他將面對家鄉球隊，將全力助墨西哥搶勝，心中沒有太多矛盾，「我知道我在哪裡出生，我可以告訴你們年份、醫院名字、城市區碼，但我現在為墨西哥工作，我知道這場比賽對墨西哥和阿根廷都很重要，但我必須竭盡全力讓墨西哥獲勝，這是我唯一能做的。」