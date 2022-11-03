中油大林廠上周發生爆炸案，居民「搭棚圍廠」表達訴求。（柯宗緯翻攝）

中油大林廠上周發生爆炸案，高雄市長陳其邁震怒直斥「不應該」，並針對中油疏失，重罰530萬元，要求1周內提出檢討報告咎責，今（3）日中油調查報告出爐直送高市府，大林蒲遷村促進會不滿「被跳過」，怒嗆退回黑箱報告，下午3時將赴大林廠門外抗議，希望中油全面停工。

陳其邁今早受訪時表示，今天收到中油報告後，下午副市長林欽榮將率領相關局處聽取簡報跟視察，並要經專家共同審議，安全無虞才會准中油復工，否則不會准它復工，還是以安全為最大考量。

不過，此話聽在大林蒲居民耳裡挺不是滋味。高市議員陳麗娜今轉傳大林蒲遷村促進會聲明稿。當中痛批，對於中油今跳過大林蒲居民，直接送事故原因報告給陳其邁，表達強烈不滿，更指這是未經公正第三方監督的黑箱報告，居民不會接受、不敢採信，疾呼陳其邁勿因中央壓力或個人利益而貿然準予中油復工。

大林蒲遷村促進會強調，中油體檢工作不能頭痛醫頭、腳痛醫腳，不能只針對這次事故的第三重油脫硫工場停工檢修，應三座工廠全面停工、全面檢修，「否則這座爆完那座爆，大林蒲居民哪有那麼多性命陪著中油連環爆」？

大林蒲遷村促進會更怒批，中油在做事故報告之初，促進會就曾要求必須有第三方公正的專家學者參與，勞工局、工業局也要在場，否則中油球員兼裁判做的報告就難以令人相信。

「如果市政府接受這樣的黑箱報告，那就是對大林蒲居民最大的背叛！」大林蒲遷村促進會強更質疑為了早日復工賺大錢，難道中油不會避重就輕？為了推卸責任，難道不會把原因推給突發性意外，而不是結構性功能腐敗？

大林蒲遷村促進會強再向陳其邁喊話，不要包庇中油，更不能拿大林蒲居民生命財產安全做政治利益交換，請市長退回中油報告，下令整個中油大林蒲廠全面停工，做全面性的總體檢，若枉顧大林蒲居民的心聲和權益，近日不排除圍廠行動升級，向中油、向高雄市政府表達更強烈抗議。