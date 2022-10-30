南韓首爾梨泰院萬聖節踩踏釀151人死亡。

南韓首爾梨泰院萬聖節踩踏事件至今釀成151人喪命，首爾消防部門今（30）日稍早宣布，這起悲劇一共造成19名外國人士喪命，當中包含中國大陸、伊朗、烏茲別克、挪威公民。另外首爾當局也擔憂表示，失蹤人口的通報正在迅速增加。

韓聯社報導，首爾消防部門今日宣布，至今梨泰院踩踏事件中的151名死者中，已知有19名外籍人士，當中包括中國大陸、伊朗、烏茲別克、挪威公民。據香港01引述大陸央視、《北京日報》報導，死者中包含3名大陸公民。

死者以女性居多，共有97名女性、54名男性。

另外，截至當地時間上午8時40分，失蹤人口已從稍早的270人攀升至355人，首爾市府官員表示，隨著時間推移，「失蹤人口的通報數量正在迅速增加。」

首爾政府表示，目前已經派出60名專職人員前往50間醫院，為罹難者家屬提供指引。

另外事發當時正在國外出差的首爾市長吳世勳也已迅速回國，預計於今日下午4時抵達仁川國際機場，他返國後將直接前往梨泰院事故現場坐鎮指揮。

文章來源：[속보] "이태원 참사 사망자 151명…외국인 사망 19명"<소방당국>
文章來源：[이태원 참사] 서울시 "실종신고 급증…355건 접수"(종합)
文章來源：韓國梨泰院人踩人至少151死　增至兩名中國公民遇難
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