台南市市長黃偉哲陪民進黨台南市議員候選人林依婷赴市場掃街拜票，意外獲得魚販贈送一隻午仔魚，強調這是「台灣第一名的魚」，祝福黃「五力全開」，一定要高票當選。黃也分享小知識，原來台灣以前有句俗話說「一午、二紅沙、三鯧、四馬加、五鮸、六嘉鱲、七赤鯮、八馬頭、九烏喉、十春子」，故午仔魚成了饕客心中第一名的魚。

黃偉哲今日在臉書發文表示，他在金華市場遇到一位熱情的魚販大姐，對他說：「市長啊，你抽到五號，這尾台灣第一名的午仔魚送你啦，祝福你五力全開，一定要高票凍蒜！」可見南區市民的熱情好客從來不會讓人失望，去年四大公投時，南區更是最挺台灣的區域，四個不同意開出最亮眼的成績。

黃偉哲強調，這4年南區有了很大的變化，原本的健康市場現在變成讓小朋友吵著要來的綠洲公園，與中央合作的新建路社會住宅開南安居已動工，帶領南區發展的灣裡喜樹市地重劃也如火如荼進行當中，未來的南區一定會是台南最具潛力的區域，「請讓我為南區人繼續拚！」

至於為何午仔魚是「第一名的魚」？黃偉哲指出，台灣以前有一句話「一午、二紅沙、三鯧、四馬加、五鮸、六嘉鱲、七赤鯮、八馬頭、九烏喉、十春子」，午仔魚鮮甜肥美、肉質細嫩，因此成為饕客心中第一名的魚。