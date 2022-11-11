8座近10米高大型充氣泰迪熊今天在南灜綠都心搶先亮相，巨大的身型與呆萌的外表吸引不少人的目光，這是市府與廠商合作舉辦「2022泰迪熊in新營」活動，台市長黃偉哲中午特地前往南瀛綠都心草坪，搶先與巨大可愛的泰迪熊合照。

台南市觀光旅遊局、文化局與佳馳國際有限公司合作，推出「2022泰迪熊in新營」活動，將8座泰迪熊大型充氣裝置，包括近10米高的「精典泰迪熊」、「英國衛兵熊」、「國王泰迪熊」，以及3米高的英國熊、魔術師熊、棒球熊、原民熊與飛行員熊，全都放置在南瀛綠都心的草坪上。

市長黃偉哲表示，感謝「熊爸」佳馳國際有限公司董事長謝兆翰，將這個可愛、歡樂的展覽，帶到溪北區域，不管是大小朋友、上班族、長者都很適合來參觀，除了釋放壓力外，也可以讓可愛的泰迪熊療癒身心，而在晚間過來，另外有點燈表演，不管白天、夜晚都能來欣賞。

觀旅局長郭貞慧表示，除了戶外展外，新營文化中心一樓兒童閱覽室也有近200隻，以泰迪熊家族為主題所布置的「泰迪熊愛你溫馨拍照區」，有高達2米4的大熊泰迪熊絨毛娃娃、與人同高的泰迪熊公仔、熊爸熊媽家族及各國泰迪熊等，民眾可在特別座位區跟群熊一起拍照。