全球電動車霸主特斯拉（Tesla）創辦人兼CEO穆斯克（Elon Musk）表示，已經持續了一年多的房地產市場不景氣，將中國經濟推向衰退，而Tesla在中國上海設有大型電動車工廠。

綜合外媒20日報導，特斯拉行政總裁穆斯克19日在財務會議上，分享其對目前全球經濟情況的看法。亞洲方面，穆斯克表示，中國房地產市場在過去一年多的時間持續低迷，使中國正經歷某種形式的衰退（China is experiencing a recession of sorts）。

報導稱，自新冠疫情爆發以來，中國政府一直採取封城等嚴厲的防疫措施，對內部的消費需求及經濟活動構成沉重壓力，嚴重拖累經濟的復甦及增長。特斯拉今年4月間亦曾因上海的封城措施，其工廠被迫停運數周。

另一方面，中國第三季國民生產總值（GDP）原定在18日公布，惟中國國家統計局臨時推遲發布相關的經濟數據。由於現在正值中共二十大舉行期間，官方推遲公布數據惹來外界猜測，認為舉動不尋常。