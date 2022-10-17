中國大陸堅持新冠疫情「動態清零」政策在短期內不會改變，很多分析師已經把2022年中國經濟增長預測下調到3％左右，年初訂下5.5％左右的目標現在看來實現難度很大。中共二十大以後，會不會推出更多穩增長的措施？大陸發展改革委副主任趙辰昕表示，受大陸國內外環境變化影響，經濟發展面臨不少困難和挑戰，但更要看到，中國經濟在較短時間內實現企穩回升，展現出強大的韌性和巨大的潛力。

今天（10月17日）10時，中共二十大新聞中心舉辦第一場記者會，邀請大陸發展改革委副主任趙辰昕，大陸糧食和儲備局局長叢亮，大陸能源局副局長任京東介紹貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興有關情況，並答記者提問。

趙辰昕表示，今年以來中國經濟每個月雖有波動，但總體延續恢復發展態勢。今年，特別是3、4月份和7月份，受外部環境、疫情、極端天氣等一些超預期因素影響，中國經濟月度之間有所波動。隨著高效統籌疫情防控和經濟社會發展各項工作扎實推進，穩經濟一攬子政策持續發力、接續政策果斷推出，工業、服務業、投資、消費等主要經濟指標都在不斷恢復，整體保持了恢復發展態勢。

趙辰昕表示，從目前掌握的情況看，中國第三季經濟明顯回升。從全球範圍看，中國經濟表現也依然突出，居民消費價格CPI溫和上漲，與全球的高通膨形成鮮明對比，就業形勢總體穩定，國際收支基本平衡，外匯儲備保持在3兆美元以上。從多個經濟指標綜合來看，中國經濟的表現依然是突出的。

趙辰昕表示，中國經濟運行中存在困難和挑戰，但更加充滿機遇。受國內外環境變化影響，當前經濟運行中仍有一些突出矛盾和問題，經濟發展還面臨不少困難和挑戰。但更要看到，面對超預期因素衝擊影響，中國經濟在較短時間內實現企穩回升，展現出強大的韌性和巨大的潛力。

趙辰昕表示，中國有14億多人口，有世界上最大規模的中等收入群體，具有超大規模的市場優勢，加上完整的工業體系、完備的產業鏈、日益現代化的基礎設施體系，這些基礎條件為各類企業發展提供了巨大機遇和廣闊的市場空間。

趙辰昕表示，中國目前正在沙漠、戈壁、荒漠規劃建設4.5億千瓦的大型風電和太陽能基地，依據能效標桿水平和基準水平，對重點領域項目進行改造升級；當前，政策性開發性金融工具有力有效地支撐了重點領域基礎設施建設，經濟社會薄弱領域設備更新改造支持力度也在加大。

趙辰昕表示，最近政府做了很多監測，中國能源裝備、石化裝備、礦山機械、工程機械、數控機床、工業機器人等重點設備訂單都在大幅增長，這是非常喜人的。這些都為相關上下游企業提供了難得的機遇。在經濟社會平穩健康發展中，在實際經濟生活中，中國發展機遇、各類商機無處不在。

趙辰昕強調，相信按照習近平總書記指明的以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的目標和方向，隨著中共二十大精神深入貫徹落實，隨著高效統籌疫情防控和經濟社會發展成效持續顯現，宏觀政策效應不斷釋放，中國經濟回穩向好的態勢必將進一步鞏固。