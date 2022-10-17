中共總書記習近平昨天在二十大報告中指出，必須完整、準確、全面貫徹新發展理念，堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持高水平對外開放，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。外界關切，中國政府將如何進一步減少對鐵礦石、原油、天然氣和大豆等外國進口資源的依賴，以實現更加自給自足的經濟？大陸發展改革委副主任趙辰昕表示，有輿論認為中國對外開放要大幅收縮是理解錯誤。

今天（10月17日）10時，中共二十大新聞中心舉辦第一場記者會，邀請大陸發展改革委副主任趙辰昕，大陸糧食和儲備局局長叢亮，大陸能源局副局長任京東介紹貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興有關情況，並答記者提問。

趙辰昕表示，中共黨中央提出加快構建新發展格局的重大戰略部署以來，注意到外界存在一些不同程度的認識和理解誤區。他借今天這個機會，再向大家重點闡述一下構建新發展格局的目標和要求。

趙辰昕表示，大陸國內外有一些聲音，認為「以國內大循環為主體」，就意味著中國要在對外開放上進行大幅收縮，甚至講要搞自給自足的經濟。這種理解是錯誤的。習近平總書記多次強調，構建新發展格局是開放的國內國際雙循環，不是封閉的國內單循環。

趙辰昕表示，當今世界，經濟全球化潮流不可逆轉，任何國家都無法關起門來搞建設，中國也早已同世界經濟和國際體系深度融合，同全球很多國家的產業關聯和相互依賴程度都比較高，內外需市場本身是相互依存、相互促進的。

趙辰昕表示，改革開放40多年來，中國大陸積極利用國內國外兩個市場兩種資源，為促進市場經濟建設、豐富市場供給、帶動產業結構轉型升級、培育國際競爭新優勢、全面提升綜合國力創造了條件，有力改善了中國生產要素質量和配置水平，促進了國內大循環效率和質量提升。

趙辰昕指出，一段時間以來，經濟全球化遭遇「逆風逆流」，一些國家想實行「脫鈎斷鏈」、構築所謂的「小院高牆」，但世界決不會退回到相互封閉、彼此分割的狀態，開放合作仍是歷史潮流，互利共贏依然是人心所向。

趙辰昕形容，中國經濟是一片大海，世界經濟也是一片大海，世界上的大海大洋都是相通的。中國將始終站在歷史正確的一邊，決不被逆風和回頭浪所阻，高舉構建人類命運共同體旗幟，積極踐行真正的多邊主義，堅定不移全面擴大開放，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

趙辰昕表示，下一步，中國政府將堅定不移貫徹落實中共黨中央決策部署，著力暢通國民經濟循環，堅定實施擴大內需戰略，持續深化改革破除體制機制障礙，加快建設更高水平開放型經濟新體制，促進國內國際循環順暢聯通。