美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今天表示，華府必須拿出更多作為來對抗中國，同時主張這世界這兩大經濟體不應彼此孤立。

路透社報導，雷蒙多提到美方的優勢，像是美國大學、政府投入半導體和研究方面的數十億計美元資金，以及在與中國競爭時，美國在全球的強大盟友資產。

雷蒙多今天在麻省理工學院（MIT）致詞時表示：「儘管擁有上述所有優勢、這麼多優勢，有效率地與中國競爭也不會是件輕鬆的事。需要很努力，且需要大家的努力，不只是政府。」

她表示，美國「不會尋求以任何方式讓我們的經濟與中國的經濟脫鉤」。

雷蒙多還說，「中國想掌握並投入軍事能力的尖端技術…我們是不會允許的」。

美國和中國近年來激烈交鋒。雷蒙多在演說中闡述對抗中國的策略。

她說：「我們的目標是加強我們的出口管控制度、強化投資審查制度、加強我們的供應鏈彈性，並研發創新解決方案來對抗中國的經濟脅迫及侵犯人權問題。」

中國駐華府大使館並未立即回應記者的置評請求。

美國商務部10月間公布一套全面出口管制措施，包括嚴格限制中國取得美國晶片製造技術的措施，大幅擴大美國減緩北京技術和軍事進展的影響範圍。

她說，長久以來，美國的出口管制策略向來「相當被動」，且「著重於防止中國在取得美國智慧財產權後擴大其技術能力」。

中國堅決反對美方的半導體晶片出口管制，堅稱這些措施會傷害中國企業，並損及美國出口業者的商業利益。

雷蒙多昨天告訴記者，美國正就半導體加工限制與盟國合作，希望各國「採取類似我方的措施」。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1111201