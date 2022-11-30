竹南鎮假日之森浪花生活節將在12月3、4日登場。（謝明俊攝）

竹南鎮假日之森浪花生活節將在12月3、4日登場，將有風箏衝浪好友獻技。（謝明俊攝）

竹南鎮假日之森浪花生活節將在12月3、4日登場，現場並提供美食。（謝明俊攝）

竹南鎮假日之森浪花生活節將在12月3、4日登場。（謝明俊攝）

竹南鎮假日之森浪花生活節將在12月3、4日登場。（蔡岳達提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮假日之森海濱，近年來在海上運動愛好者的推動下，已成為苗栗縣唯一的海上運動專區，竹南鎮公所舉辦浪花生活節今年第進入3屆，將在12月3日連辦2天，本屆浪花節擴大規模，邀請許多文創職人到場帶領大家體驗不同的手作，更有最刺激的衝浪活動，創造屬於苗栗特有的「山。海。文。藝」新記憶。

竹南濱海的假日之森海灘，擁有台灣西海岸最完整的原始防風林，近年來在當地衝浪玩家蔡岳達等人的熱心推動下，由苗栗縣政府公告設置海上運動專區，以及海洋青創基地等，使得假日之森成為衝浪玩家的新據點，假日之森因而被冠上浪花村美譽，竹南鎮長方進興全力支持海上運動，藉以宣傳竹南鎮龍鳳漁港及三森等旅遊資源，因而創辦了浪花生活節。

今年的浪花生活節將在12月3、4日兩天登場，除了假日之森最著名的海洋、陸地運動外，還安排有在地原創音樂、富有熱帶風情的手作工坊、充滿在地特色的浪花市集等，打造内容豐富的海濱盛會。大會並邀請台灣風箏衝浪好手表演，讓民眾大飽眼福，用風箏點綴台灣海峽，與西海岸的離岸風力發電風車相呼應，形成全台獨有的景觀。

蔡岳達表示，「沙板淺灘衝浪」是一項在沙灘淺水處進行的運動，適合新手體驗，邀請專業沙板教練及團體來進行沙板體驗活動，讓民眾可以感受到海洋休閒活動的樂趣。除水上運動之外，陸上運動同樣豐富多彩，其中「陸地SUP」簡單易上手，滑板體驗富有趣味及挑戰性。

傍晚時分，表演團體將陸續登場，充滿熱帶風情的大溪地舞蹈表演和HULA舞蹈表演、廣受民衆喜愛的肆樓喜劇脫口秀、歌曲中融入了許多客家元素的次咩Jennifer、草根氣味濃烈且情感豐沛的後山龍哥郭明龍、既是在地歌手又是資深媒體人的小斌，讓表演藝術融入這個充滿魅力的濱海小村落，點亮「2022浪花生活節」的第一個夜晚。

第2天的活動仍舊精彩，由充滿創意及美味的「浪花市集」揭開早晨，巿集裡提供了各式傳統或改良的當地美食，在地文創商品也踴躍參與其中，手作體驗項目更是充滿了海島風情，讓民衆除了充分享受美食之外更能體驗DIY之樂。當日特有的「攀樹活動」是由張秀菊社會福利慈善事業基金會附設奇歷兒少之家的孩子們來擔任執行團隊。下午則有奇幻的魔術表演及老當益壯的不老樂團帶來精彩的演出。隨著疫情政策的鬆綁，國內旅遊盛行，歡迎大家趁著週末來趟苗栗縣竹南鎮，享受一個悠閒慢活的2日小旅行。