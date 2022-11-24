大陸富商汪小菲21日因不滿前妻大S（徐熙媛）到法院提告，向他催討500萬的生活費而暴走，一連在微博上發出多篇貼文砲轟大小S以及徐媽媽，並公開支出明細，怒嗆大S及現任丈夫具俊曄是「窩囊廢」，晚間又反轉發文求和接著刪除，讓外界霧裡看花。而汪小菲的媽媽張蘭也不是省油的燈，除了昨晚再度發10點聲明猛酸大S，替兒子出氣外，她也再度開起直播，並在直播中賣「綠茶、滷蛋、軟飯」，讓網友一看秒懂，直呼「太絕了」。

汪小菲的媽媽張蘭近期為了汪小菲開戰大S一事，多次開起直播，一邊罵大小S以及徐家人，一邊替汪小菲賣酸辣粉，吸引許多人前往朝聖，更使酸辣粉業績直衝天際，雖這樣的舉動評價兩極，卻也讓母子倆荷包賺飽飽。而在汪小菲宣布停戰又刪文後，張蘭隨後又開起直播，但這次不賣酸辣粉而是賣起了「綠茶、滷蛋、軟飯」，張蘭身上還穿著綠色的上衣，疑似暗諷大S及具俊曄讓汪小菲戴綠帽。

而影片曝光後，不少網友紛紛表示「你們家讓我心情好一整天」、「汪小菲狠贏世界盃」、「《與S家同行》之前婆婆的反擊」、「媽媽太強勢，所以兒子就有點慫包吧」、「真的絕了」、「必須讚一個，不然我會後悔的」、「生活就是要充滿煙火氣」、「大S是不是也應該也利用這個事去找床墊談代言，廣告語就寫：海絲騰床墊！換了老公都捨不得換的好床墊！」、「好侮辱啊」、「這一家真有戲」。