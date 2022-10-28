北市一名蔡姓女子，日前在交友軟體結識一名自稱從事電商的男子，對方平日對蔡女噓寒問暖，雙方相談甚歡，不料，男子日前聲稱因工作忙碌，為避免耽擱廠商進貨期程，要求蔡女先幫他匯款20萬元給廠商。

蔡女不疑有他到銀行匯款，行員關懷提問時，發現她神色有異、說詞反覆不清，懷疑她遭到詐騙，立即通報警方到場協助查證。

松山分局東社派出所員警邢立元、游家麒及警專實習生黃克倫火速到場場，耐心向蔡女解釋勸說假愛情交友是常見的詐騙手法，歹徒會利用年輕俊美的照片當作大頭照，透過臉書、LINE、網路聊天室、交友APP等管道，隨機找尋民眾搭訕聊天，再以話術進行詐騙，蔡女這才恍然大悟，馬上打消匯款念頭。

松山分局提醒，民眾對於未曾謀面、認識不深的網友，一定要保持戒心，若遇到類似詐騙情事，應審慎思考，如接獲可疑訊息、電話，務必撥打警政署165反詐騙諮詢專線求證，以維護自身財產安全。