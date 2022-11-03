台南黃金海岸上的船屋在1997年完工，到今年11月剛好滿25年，這座船屋矗立在四鯤鯓海灘南側，坐擁沙灘及夕陽美景，且鄰近漁光島、安平港等景點，是當地最亮眼的地標，不過命運多舛，多年來經歷數次轉手、改名始終找不到好「歸宿」，近年雖然解除列管並順利委外，不再有「蚊子館」稱號，但沒想到接手業者還沒正式開幕，就搞出一堆爭議，也讓主管機關南市府觀光旅遊局頭大，只能「壯士斷腕」提前解約。

據了解，黃金海岸船屋當年花費近4000萬元興建，當時的台南市府在2001年與津津公司簽下BOT案，原計畫投資3億多元開發，卻因訴訟中止，中間還曾花公帑整修；2005年委託凱拓公司營運，但業者未按期繳納權利金，2008年提前解約；縣市合併後，從2012到2014上半年，公告招商不是未達甄審標準，就是無人提案。

直到2014年7月，台南某傳產業者提ROT案審核通過，但隔年卻因故退場，2016年觀旅局進行建物使用執照變更，也編列預算進行整修，完工後辦理招商說明會及公告；2018年一家新創公司接手，計畫將船屋轉型為商務中心、創業基地，並打算把船屋更名「海丸號」，但遲未開幕，沒想到因建物漏水等缺失，最後點交未過，雙方協議解約；2019年才由競業公司得標，沒想到這竟是噩夢的開始。

根據本刊調查，競業公司接手後，整個業務由于男及洪女主導，招商的動作相當積極，對外宣稱簽約後投入上千萬元資金解決老舊建物諸多問題，但事實上並非如此。

據知情人士透露，船屋硬體設備市府已經整修完成，點交後業者僅負責維護營運，但不知是資金或是人力問題，「竟然連廁所不通都要市府處理」，2019年施作完成的水電工程費近20萬元，到現在都還沒付給承包商，廠商浩哥怒斥「真的不知道錢都花哪裡去！」

競業公司遭解約後，還堅持在22日開幕營運，自救會成員到場控訴遭坑殺，要競業公司出來面對。（圖／莊曜聰攝）

離譜的事情還不只這一樁，觀旅局為活化船屋，在當地舉辦淨灘、環境教育推廣等活動，並由競業公司承辦，但競業疑似為了省錢，安排進駐攤商協助表演、在地居民負責餐點供應，事後竟不願支付費用；另外，競業對於觀旅局的管理查核視之無物，要求得先行文告知時程，觀旅局人員前往場勘時甚至遭到于男刁難，回嗆「不要跟我談合約！」甚至要求換掉承辦人員。

隨著競業公司的負面消息不斷傳出，與攤商糾紛也影響服務品質及形象，受罪的還是遊客，包括冷氣沒開、營業時間不固定、環境髒亂、餐飲品質差等等，換來的就是在「黃金海岸方舟」的google打卡點被留下負評，沒想到業者「眼不見為淨」竟直接關閉打卡點，結果網友怒氣全部發洩到同名的「黃金海岸方舟公車站」，業者還行文市府局處，希望能夠幫忙「洗評價」。

觀旅局指出，競業今年應提送「經營成果報告」及「經營管理計畫書」，光是公文催促就將近10次，更不用提電話或通訊軟體聯絡，都無回應，經處罰逾期違約金額達契約金額20％（逾80萬元），所以本月12日終止契約，業者有1個月時間點交，後續將重新招標，而「黃金海岸方舟」原本是網友票選命名，但卻被于、洪2人私下拿去註冊商標、開設公司，未來船屋可能還得改名。

競業公司對此態度強硬，認為市府罔顧公眾利益、公平合理及誠信和諧，意圖為特定人士利益，未經爭議調解及最終裁定即公告違法解約，將保留法律追訴權及損害賠償，似乎打算硬抗到底。

市府方面則決定，若公告解約後30天未能點交完成，以及相關費用（逾期違約金、水電費等）未結清，市府將會提起民事訴訟申請假處分（收回財產：船屋）及支付命令（收回欠費）。

競業公司與攤商糾紛不斷，場館內部目前呈現半停業狀態。（圖／莊曜聰攝）

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