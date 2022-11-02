為協助區內廠商產業升級、跨域轉型，經濟部加工出口區管理處(簡稱加工處)透過專家輔導團隊、廠商關懷輔導機制及串聯政府資源多元發展等方式，協助廠商導入新興數位與技術加值應用，推動輔導超過10案行銷協助案例及逾30家關懷協助等，更促成園藝工具廠商取得瑞士國際訂單，金額高達百萬，成功開拓新市場。為此，加工處特於2日辦理『跨域創生成果分享交流會』，藉以促進廠商交流，並持續促成跨域創新合作。

加工處副處長劉繼傳表示，近年因疫情衝擊，加速跨域創新的腳步，考量園區產業多元特性，故整合『財團法人金屬工業研究發展中心』以及『國立中山大學南區促進產業發展研究中心』，針對廠商需求，量身打造實質之協助與資源串接，協助業者善用新興科技，導入數位工具應用與行銷資源，促成園區創新生態跨域合作範例，後續亦將持續瞭解區內廠商面臨之需求與發展問題，帶動園區產業創新升級轉型。

加工處更進一步說明，透過創新產品、技術研發與商業模式之輔導，成功衍生「遊艇智慧休閒之安全管理」與「微氣泡技術之智慧農業」等跨域合作，對於遊艇、旅客使用安全與週邊旅遊串聯整合，以及水產養殖環境參數改善及水質淨化上，都有明顯且大幅度提升效益；此外亦成功翻轉企業，除讓傳產汽車零組件透過數位工具導入，呈現臺灣高品質工藝行銷國際，也讓醫療應用跨域至家居領域，設立新品牌，積極拓展行銷。

今日之成果分享交流會，現場除廠商之交流分享外，更有10家接受行銷協助輔導的廠商於現場進行成果展示，與參與之廠商先進共同交流，其中，華彩塗料展示噴塗技術，該項技術運用於加工處精神象徵之時代巨輪作品。

此外，今日成果分享中，佳洪公司的成功案例，便是相當具示範性之案例，加工處自2020年起，陸續協助公司與集團企業開發創新淨水模組，包括在SBIR、南科補助計畫、市場拓銷計畫之技術升級與補助，以及申請並獲得如精品獎銀質獎，並成立衍生公司之演進等，都深入地陪著公司穩步前進；也在相關行銷拓展下，公司成功於今年，獲得國際大廠青睞，將共同合作，銷售所開發之淨水模組，未來銷售值得期待，也因此，加工處特別邀請該公司董事長，百忙中特別與廠商分享其合作洽商之甘苦談等，對於與會廠商而言，將更有經驗傳承與交流意義。