台南1名20歲吳姓女大生，網路交友認識1名陽光男孩「阿傑」，兩人相談甚歡，1日下午相約見面，但阿傑後來並未現身，傳訊要求匯款3萬元才肯見面，吳女想取消約會但遭對方恐嚇經紀人是「黑幫大佬」會很不開心，嚇得吳女差點將錢匯出，所幸警方即時到場，告知這是詐騙老哏，才讓吳女鬆了一口氣。

據了解，吳姓女大生和「阿傑」在交友軟體上認識後，自稱陽光男孩的「阿傑」不斷使用柔情攻勢，每日噓寒問暖從不間斷，並暗示自己的家世及條件不錯，吳女誤以為對方真心想與自己交往而答應見面。

1日下午3時許，兩人相約在康樂街一家超商碰面，吳女抵達超商後，等了數10分鐘都不見男子現身，不久，男子傳來訊息，要求她先在超商購買3萬元遊戲點數才能見面，吳女直覺有異，於是回覆男方要取消約會。未料男子立即變臉，立刻回傳「你現在是什麼意思？確定要玩對不對？」

不久後，另一名「黑幫大佬」傳Line給吳女，並自稱是阿傑的經紀人，催促吳女趕快去把錢領出來購買遊戲點數拍照給小弟看看，否則會對其不利。

吳女收到訊息後，感到非常緊張且害怕，趕緊進入超商購買遊戲點數，洪姓店長發現有異報警，警二分局海安派出所巡邏警員到場後，立即安撫吳女，告知那是詐騙集團的慣用手法，先加好友噓寒問暖後，再以恫嚇方式威脅對方依指示購買點數，勸誡吳女勿被詐騙集團牽著鼻子走，吳女確認是詐騙伎倆後，打消購買點數的念頭，安心返家。

警二分局呼籲，網路陷阱多，尤其詐騙集團化身高富帥或是年輕貌美的女子滲透各交友網站與軟體，伺機以遊戲點數遂行詐騙，如有遇疑似遭詐騙情形，請立即撥打165防詐騙諮詢專線或110報案，以避免辛苦的血汗錢遭騙取。