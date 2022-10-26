LINE購物今（26）日首度公布「通膨應對之道 ，市場用戶消費型態大解析」數據洞察報告，揭曉台灣北、中、南、東四大地區網購族的購物偏好與習慣。因應雙11購物節重磅推出「雙11快閃購物車」活動，快閃加碼有機會獲得LINE POINTS最高11,111點，今年更祭出最強3C商品限時搶購優惠，包括iPhone14、Dyson吸塵器、PS5等，本次結盟超過250家夥伴推出最高LINE POINTS 11%回饋！

LINE購物分析，北部地區生活節奏相對緊湊，但相當重視生活品質與娛樂。所以流行生活品類中「旅遊用品」購買人數比例以北部為最高，其中，購買行李箱買家數年成長更超過兩倍。此外，3C家電品類中「智能家電」購買人數比例同樣高居全台之冠，顯示北部民眾最懂得把握時間出遊，同時善用科技過生活。

中部地區美食與保養是中部民眾生活中不可缺少的元素。美食休閒品類中「燒烤美食餐券」購買人數比例便是由中部奪下榜首。不僅更喜愛品嚐澎湃燒烤，美容保養方面也絲毫不妥協，美妝保養品類中「美容家電」購買人數亦位居全台之首，買家數年成長近兩倍。從內到外，追求美食與美容的極致境界。

南部地區匯集愛車族與嗜甜一族。想暢遊南台灣，絕對少不了機車代步，熱門網購品類中「機車精品」購買人數比例南部超車全台，高居首位，購買機車相關精品買家數年成長亦將近兩倍。嗜甜同為南部一大飲食特色，居家補貨品類中「餅乾零嘴」買家數相較去年成長約兩倍，成為最愛採購零嘴餅乾地區，堪稱螞蟻人的天堂。

東部地區懂玩、懂吃、懂生活！美食休閒品類中「吃到飽餐券」購買人數比例東部稱霸全台，買家數的年成長更高達10倍，是潛力大胃王聚集地。此外，熱門網購品類中「寵物/水族用品」購買人數也佔據全台第一，顯示在地消費者百般疼愛家中萌寵，致力為毛孩打造幸福生活國度。