警方查扣大量現金、名表等不法所得與證物。（警方提供）

警方將邱嫌等15人依組織、詐欺等罪嫌移送。（警方提供）

邱姓男子去年1月起，分別成立殯葬相關的開發公司，除傳統的假冒業務員推銷外，擔心被害人起疑，還分飾假買家，出面用「玩具假鈔」取信銀髮族，簽訂假的買賣契約，之後再由業務員推銷骨灰罈周邊商品，等老人加購後才發現契約都是假，這時已被大量靈骨塔位套牢，血本無歸。刑事局日前兵分多路搜索，拘提邱等15名嫌犯，扣押現金、AP名表等犯罪所得1500多萬，依組織犯罪與詐欺等罪嫌送辦。

據了解，邱嫌這組靈骨塔詐欺集團以此手法，在2年內大肆行騙持有靈骨塔等殯葬商品的銀髮族，初步估計恐有50人受害、財損至少4000萬元，全案由檢警擴大偵辦。

靈骨塔詐欺這幾年在檢警掃蕩下，仍持續將觸角伸向銀髮族。桃園地檢署受理被害人報案，發交刑事局偵二大隊偵辦，查出邱姓男子涉嫌指揮成立空殼公司，從事靈骨塔詐欺。

專案小組調查，邱嫌自去年1月起涉嫌在新竹分別成立殯葬禮儀開發公司，由共犯擔任業務員仲介殯葬商品買賣。因過去詐團都會誆稱有富豪買家，要大舉收購被害人手中囤積的靈骨塔位等商品，但「假買家」僅存在於口中，不會真的現身，易被識破；邱嫌索性讓集團成員假冒買家，拿著數百萬元的玩具假鈔，放在被害人客廳桌上，展現財力，佯稱欲高價購買殯葬商品。

業務員隨即加入洗腦，慫恿被害人加購牌位、內膽等骨灰罈周邊商品，「包套」出售能讓價格翻倍。等被害人陸續下單買了各式「周邊產品」後，卻遲遲無法脫手，這時詐團會以買家生病、家人反對、失聯等藉口拖延，囤了一堆殯葬商品的老人家才驚覺上當。

檢警追查，得知被害人多為年長者，畢生積蓄、房產及退休金均遭詐騙殆盡，日前兵分17路同步搜索，拘提邱等15名嫌犯到案，查扣押現金336萬元、名錶勞力士、AP、香奈兒等10支，價值272萬，以及保時捷休旅車、納智捷休旅車等價值400萬元房車、玩具鈔、偽造塔位權狀、骨灰罐、犯案用手機、電腦主機、墓園文宣、詐騙教戰守則等證物；另聲請扣押裁定扣得主嫌銀行帳戶內款項計430萬元。

總計扣押犯罪所得金額達1500餘萬元，全案依組織犯罪防制條例、刑法詐欺等罪嫌解送桃園地檢署偵辦。

刑事局提醒，詐騙集團擅長利用被害人亟欲投資殯葬商品獲利的心態，誘騙被害人交付價金購買過多、無用的殯葬商品，因此民眾進行殯葬商品買賣務必提高警覺，如有疑問可撥165反詐騙諮詢專線或110詢問。