澎恰恰先前因拍電影欠下2.4億債務，去年10月台商好友兼金主林秉文跳出允諾會幫到底，「他沒還我我來還！」未料今(4日)稍早傳出，林秉文疑因涉嫌從事地下匯兌、洗錢等罪名，被警方逮捕，媒體求證澎恰恰，他僅透過經紀人表示：「我們不知道這件事哦！」

澎恰恰去年在林秉文陪伴下開記者會，透露原本2.4億的債務還款大有進展，還了2千萬元後，只剩2.2億債務，但債主卻從30人增加到52人，之後會依照澎恰恰工作的酬勞按比例還給債主，林秉文更義氣表示，一年後還不完的錢他會幫忙，「請債權人不要再追究利息的部份，超過我就不認了，也希望澎哥不要再借，我個人擔保，一定會有保障」。

今年8月，澎恰恰再度與林秉文開記者會，透露經過協商後，澎恰恰剩下的1.6億債務已經結清，也就是歸零，已經不再欠任何人錢，林秉文承諾將給付債權人債務的20％現金，其餘的則以名下PG TALK必礦股權轉讓給當天出席協商的債權人，若債權人缺錢可將股份讓還給林秉文換錢，事情總算落幕，林秉文說：「將來外面再有人說債務沒處理，就是之前沒來協商，他們放棄這個權利，今天告一段落」。

未料，據檢警調查，林秉文名下的「PGtalk」公司，涉嫌洗錢、地下匯兌、詐欺等不法行為，用「PG幣」的方式洗錢，金流至少10億台幣，2日新北地檢署到蘆洲將林秉文拘提到案，檢方複訊後諭令300萬元交保。據《ETtoday星光雲》報導，澎恰恰被問到此事一問三不知，只說不清楚這件事，其他不願多談。