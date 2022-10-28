多名日本政府相關人士透露，日本正在探討購買美國生產的能精準打擊的戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈。在岸田政府探討如何擁有對敵基地反擊能力時，預備從2026年度開始運用正在研發的國產飛彈，同時也有方案提議引進性能已獲實戰驗證的美製飛彈，以儘快確保威懾力量。美媒引述知情人士透露，引進戰斧飛彈能更快地獲得對北韓和中國軍事基地進行反擊的能力。

據《共同社》報導，在北韓反覆試射彈道飛彈的2017年，日本政府也曾探討引進巡航飛彈的想法。日本政府這次打算引進戰斧飛彈的想法曾與美方進行磋商，防衛省官員強調，戰斧飛彈確實是探討引進的標的，但最終要取決於美方是否出售。

報導指出，戰斧飛彈在日本海上發射後的射程可覆蓋北韓全境，由於巡弋飛彈低空飛行不易被雷達偵察到，2017年美國在攻打敘利亞時也曾使用過。

《華爾街日報》引述日本政府消息人士表示，擁有這種遠程飛彈將意味著日本打擊地區對手的能力可提升一大步。日本以往一直不願主動獲取這種能力，首相岸田文雄表示，他希望提高威懾力，特別是考慮到北韓在本月早些時候發射了一枚飛越日本上空的飛彈，而且中國軍隊在日本和台灣周邊也加強了活動。

據韓國軍方指出，北韓在週五向日本方向發射2枚短程彈道飛彈導彈，都落入海中，這是北韓今年進行的數十次導彈試驗中的最新一次。

《共同社》說，目前岸田政府正在協調於12月修改《國家安全保障戰略》等3份文件，希望寫入擁有對敵基地攻擊能力的內容。防衛省還計劃提高陸上自衛隊的12式陸基反艦飛彈射程，作為可從敵方射程範圍外實施攻擊的「防區外飛彈」進行研發。如果擁有對敵基地攻擊能力得以敲定，政府也打算轉用該型飛彈，但如何在開始運用前確保威懾力也是個問題。

此外，引進美製戰斧飛彈若能實現，將很有可能裝備在海上自衛隊的護衛艦上，艦船裝備需要進行相應改裝。