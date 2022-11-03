韓聯社報導，據聯合參謀本部的情報，北韓晚間向東部海域(日本海)再發射1枚彈道飛彈，使得一天之內的飛彈射擊數量達到4枚。

日本防衛省剛才提出簡單通報，表示可能有彈道飛彈是從北韓發射。

文章來源：北朝鮮から新たに弾道ミサイルの可能性あるもの、すでに落下と推定＝海上保安庁
北韓連射3枚彈道飛彈 南韓美國批極其惡劣
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