北韓晚間再發射彈道飛彈 累積達到4枚 21:252022/11/03 中時新聞網 江飛宇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本防衛省稍早提出的北韓飛彈試射方位。(圖/防衛省) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓聯社報導，據聯合參謀本部的情報，北韓晚間向東部海域(日本海)再發射1枚彈道飛彈，使得一天之內的飛彈射擊數量達到4枚。 ~North Korea keeps up its missile barrage with launch of ICBM : NPR~https://t.co/UCGNEoPkUV#News #Information #Business #Travel #Food #Sports #Cricket #Student #Health #Infotech #WFH #Marketing pic.twitter.com/eBVhUDoBPD— TechFakt (@FaktTech) November 3, 2022 日本防衛省剛才提出簡單通報，表示可能有彈道飛彈是從北韓發射。 文章來源：北朝鮮から新たに弾道ミサイルの可能性あるもの、すでに落下と推定＝海上保安庁 北韓連射3枚彈道飛彈 南韓美國批極其惡劣 北韓飛彈未飛越上空 日政府：發警報沒有問題 南韓軍方：北韓試射洲際飛彈似失敗收場 #彈道飛彈 #北韓 #發射 #日本 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北韓接連試射 日相：其中一枚疑為洲際彈道飛彈 10:522022/11/03 國際 北韓再發射飛彈 外交部：密切關注對區域情勢的衝擊 14:122022/11/03 政治 白宮聲稱 北韓正在供應砲彈給俄羅斯 19:172022/11/03 國際 北韓接連射彈 日本退將分析可能有2意圖 12:382022/11/03 國際 美圍堵中國晶片 傳日本跟進 04:102022/11/03 全球財經 美軍戰略收縮的信號 04:102022/11/03 政治要聞 深田晃司揭日演藝圈霸凌內幕 來台愛上這美食直呼「日本該引進」 19:292022/11/03 娛樂 美日釣魚台附近進行搜救訓練 日媒：劍指中國 13:332022/11/03 兩岸 北韓連射25枚飛彈 首越北方界線 04:102022/11/03 焦點新聞 《國際政治》朝鮮槓上日本 1年2次射彈飛越日 09:282022/11/03 財經 日本旅遊必逛 百圓商店選擇多 14:472022/11/03 生活 《產業》新竹伊普索酒店11月重新開幕 未來擬揮軍日本 12:202022/11/03 財經 大阪世博禁台灣 趙少康：別再講「台灣有事就是日本有事」 13:272022/11/03 政治 還沒完！北韓向東部海域射3飛彈 07:252022/11/03 國際 搭捷運危險？醫：東京地鐵擠沙丁魚 也可能窒息 12:372022/11/03 生活 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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