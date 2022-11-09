台大「新海研一號」9月底遭日本艦艇驅離，我官方未向日本嚴正抗議，反倒中國外交部近日向日本交涉，要求不能干涉中國在相關海域從事科學研究。國科會主委吳政忠表示，這是台灣自己的事，中國無權替我們維護，政府跨部會將努力重啟與日方的交涉管道。

台大科學研究船「新海研一號」9月30日在台灣東部海域進行研究期間，竟遭遇日本海上保安廳艦艇驅離，而這已不是第一次，近年來，日本艦艇多次驅離我國在台日重疊的經濟海域的科學研究作業。

立法院教育及文化委員會今天審查國科會預算，無黨籍立委黃國書質詢指出，9月底台大「新海研一號」在台日重疊的經濟海域遭日方艦艇驅逐，國科會有沒有掌握？

吳政忠回答說，關於我國科學研究船出海作業，都要事先向海巡署報備，獲得核准後，才能出行。也就是，政府對於科學研究船的行動，都有充分掌握。

黃國書進一步指出，這起事件發生後，我國官方未有積極作為，反倒是中國外交部最近向日本提出交涉，要求日方不能干涉中國在相關海域從事科學研究，「藉此機會吃台灣的豆腐」。而事實上，近5年來中國海警也有2次騷擾台灣研究船。

黃國書表示，在2019年前，台灣和日本對於海洋相關學術交流已建立機制，之前舉行過4次對話會議，但最近2年卻停辦，導致我方研究船被驅離，也無管道來解決。國科會統計日本艦艇今年已驅離台灣研究船4次，我政府必須正視此一問題。

吳政忠回應，台灣研究船遭日方驅離，是台灣自己的事，中國無權來幫我們維護。台日海洋學術交流對話會議中斷2年，是疫情因素，而隨著疫情緩解，我政府會努力和日方重啟對話，以讓我國在海洋的學術研究可以順利進行。

此外，黃國書說，原訂11月舉行的「台美科技合作會議」臨時喊停，是台海情勢緊張及美國期中選舉所造成嗎？這個會議是暫停還是取消，請國科會說清楚。

吳政忠指出，「台美科技合作會議」與美國期中選舉撞在一起，要將多位美國高階官員拉到台灣來，有實際上的困難，因此暫停，未來會重新啟動。而他也澄清，這件事和台海情勢緊張無關。