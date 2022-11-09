日籍藝人夢多(大谷主水)，來台發展多年受到粉絲歡迎，近年除了演藝工作，熱愛健身的他不僅練出渾身肌肉，還自掏腰包砸600萬元主辦「夢想盃Dream Cup健身大賽」，稍早他發文表示要代表台灣飛往故鄉日本參賽，吸引許多網友替他加油。

夢多稍早曬出在桃園機場的照片，接著表示要代表台灣到日本比賽，強調雖然日本是自己的國家，但是除了媽媽以外的家人及朋友都在台灣，更透露原本不打算進行這場比賽，因此準備起來更加艱難，好在有許多人在旁邊不斷陪伴著他，剩下來的就是好好享受舞台，也希望比賽成績出爐後，不會讓所有人失望。

對此，網友也紛紛留言打氣：「在我們心裡早就第一名了」、「雖然我是日本人但是我代表台灣，說出這句話已是榮耀了」、「不為日本不為台灣。只為自己這才是對的」、「不管代表什麼國家，都是你的榮耀」、「夢多加油、台灣以你為榮」、「超愛台灣的夢多加油」、「凡事盡力跟自己比 就是第一名 」、「為台灣爭取榮耀，加油 」。

夢多原訂4月有場比賽，不過賽前突然宣布棄賽，更吐露身體出狀況，無奈表示經歷「人生最痛苦的一個禮拜」，強調原本很期待這場賽事，也知道主辦單位跟工作人員的用心，但目前他的身體狀況，真的沒辦法參加，字句中透露著滿滿無奈。