日本宮崎縣跟新竹縣在2011年因台日棒球交流賽結緣，2017年時雙方簽訂友好都市交流協定至今已屆5年，在如今疫情趨緩之際，日本宮崎縣副知事日隈俊郎、議長中野一則及議員星原透等一行人，9日前來拜會新竹縣政府，並達成加速觀光、體育、文化、產業、農業及經貿等方面交流的共識。

2011年兩縣在台日棒球交流賽結緣後，每年寒暑假都會透過互訪方式擴展球員視野，增進國際比賽經驗。2017年雙方正式簽訂友好都市交流協定，2018年，新竹縣肉品市場公司成為國內第1家取得日本和牛代理權的公營肉品公司。

在文化教育交流方面，竹縣自強國中管樂團與峨眉國中舞蹈團，曾到宮崎國際音樂節演出。東泰高中與日本宮崎都城東高校，兩校簽訂姐妹校。湖口高中與六家國中，也曾接待宮崎縣交換學生等。可惜過去3年，因受新冠疫情影響，不得不暫停各項交流活動。

趁著近期疫情趨緩，宮崎縣副知事日隈俊郎9日率團拜會新竹縣政府，並表示，新竹縣是宮崎縣的好朋友，也是重點友好的城市，宮崎和牛今年再次蟬連日本比賽冠軍，明年世界棒球大賽也將在宮崎舉辦，歡迎縣長楊文科率隊到日本參訪，讓雙方有更多的交流。

當天縣府播放新竹縣的日文版宣傳影片，呈現竹縣多元風貌及旅遊觀光、科技產業等各項成長，讓來賓印象深刻。楊文科還特別送上竹縣藝術家羅永貴老師的手繪縣花茶具組及特產東方美人茶，而日方貴賓致贈宮崎縣國寶工藝家黑木國昭所創作之花瓶，雙方互贈紀念品與互相祝福，並期待未來雙方的合作更加緊密。