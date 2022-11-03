南韓外交部表示，南韓外交部副部長趙賢東（Cho Hyun-dong）與美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）今天通話，強烈譴責北韓連射飛彈是「極其惡劣、不道德」的行為。

南韓軍方表示，北韓今天發射一枚長程與兩枚短程彈道飛彈。第一枚飛彈射出後，日本向中部與北部部分地區居民發出避難警報。北韓今年試射飛彈次數創新高，昨天剛發射20多枚飛彈，今天又連射飛彈。

南韓軍方表示，偵測到「一枚長程彈道飛彈，據信是在上午約7時40分射出，從平壤順安（Sunan）朝東海發射」。南韓軍方提到的東海也稱為日本海。

南韓軍方又說，不久後，軍方偵測到「據信為兩枚短程彈道飛彈（的飛行物），是在上午約8時39分從平安南道（South Pyongan Province）价川市（Kaechon）射出」。

南韓軍方表示，軍方「維持全面戒備狀態，同時與美國密切合作，並加強監視與警戒」。

北韓昨天發射20多枚飛彈，其中一枚落在南韓領海附近。

法新社和路透社報導，北韓頻頻發射飛彈之際，南韓與美國正在舉行歷來規模最大的聯合空中軍演，雙方出動了數以百計的戰機，包括F-35戰機，每天24小時執行模擬攻擊任務。

南韓媒體報導，北韓昨天射出的其中一枚短程彈道飛彈越過實際上的海上邊界後，南韓東部鬱陵島（Ulleungdo）響起空襲警報，呼籲民眾避難。

日本政府也證實北韓今天發射飛彈，在上午近8時向北部地區居民發布特殊警報，敦促他們待在室內或避難。

日本原先表示這枚飛彈飛越日本上空，全國瞬時警報系統（J-Alert）也發出警報，但防衛大臣濱田靖一之後說：「飛彈沒有越過日本列島，但消失在日本海上空。」

濱田靖一說，第一枚飛彈的高度達到約2000公里，射程750公里。這是所謂的「高飛軌道」模式，將飛彈射到太空高度，以避免飛越鄰國上空。

日本首相岸田文雄稍後向記者簡短表示：「北韓一再發射飛彈令人憤慨，絕對無法原諒。」

美國與南韓最近多次警告，北韓領導人金正恩近期頻射飛彈，最後可能會展開另一次核子試爆，這將會是北韓第7次核試。

「北韓新聞」（NK News）網站創辦人歐卡羅（Chad O'Carroll）又說，北韓頻頻發射飛彈，表示「下一個行動很可能是戰術核武測試，可能很快就會展開」。

北韓研究學者安燦一（Ahn Chan-il，音譯）告訴法新社：「這些是北韓接下來核試前的慶祝行動，看起來也像是為發展戰術核武進行的一系列實質測試。」

10月4日，北韓發射了一枚彈道飛彈，是5年來首度飛越日本上空，當時日本政府也發布疏散警報。北韓之後聲稱這是「新型地對地中程彈道飛彈」。