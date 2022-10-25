人氣泰國BL劇《黑幫少爺愛上我》演員群近期訪台，有大陸粉絲特地購買台北市信義幹線公車廣告作為應援，但字樣卻是「中國歡迎你」，引發外界熱議。對此，北市公共運輸處25日表示，該廣告並未違反善良風俗等法令規定，但廣告商接獲民眾陳情後已拿掉「中國」2字，但簡體字部分因法規沒有限制所以沒有更動。

據中國主辦方資料，此為《黑幫少爺愛上我》角色的應援活動，購買廣告路線為台北市信義幹線，其行經路線有經過作為粉絲見面會場地的國際會議中心（TICC）。廣告上路日期為10月25日至11月7日，上頭寫著「諾庭歡迎你」、「花期為約、四季同行」，並有部分簡體字樣，引發國人不滿湧進主辦方的推特抗議。

對此，公運處科長郭献文表示，該廣告性質為無須送審的商業廣告，內容主要由業者把關，只要不違反善良風俗、菸酒醫藥相關廣告且不影響行車安全，都可以刊登。市府向業者了解後，判定該廣告沒有違反法令規定，不會多做要求。

檢視「台北市公共汽車設置車廂外廣告注意事項」規定，公共汽車設置車廂外廣告文字、圖畫，不得有妨礙善良風俗者、歪曲事實或虛偽宣傳者、廣告菸品者，及其他違反法令規定者。車廂外廣告之設置方式以張貼、漆繪為限，並不得加掛任何物品、變更車身原有結構或，妨礙安全門、安全窗之開啟。

此外，車身兩側車窗玻璃得以可透視色紙或隔熱紙方式設置廣告物，但不得設置於車廂外正面、駕駛座兩側車窗玻璃上，另兩側車窗上之廣告物應另各保留二處不得張貼，且後車門處不得完全遮蔽。

據悉，該廣告業者為「漁歌廣告」，其董事曾是代表新黨參選北市議員的蘇恆，支持統一的政治立場鮮明。該爭議爆發後，首都客運受訪表示，因廣告未違反善良風俗相關法令，因此不會要求業者下架。