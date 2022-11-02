桃園市長候選人鄭寶清怒批「雙鄭」是操弄選情利多的詐騙二人組，自己才是城市CEO。(鄭寶清提供／蔡依珍桃園傳真)

台積電最先進的一奈米廠將落腳龍潭科學園區，桃園市長候選人鄭寶清怒批「雙鄭」一搭一唱，桃園市長鄭文燦稱要感謝鄭運鵬，鄭運鵬也順勢接話加料愚公移山終讓護國神山到桃園，根本是剽竊政績劇情再度上演，直斥就是為了詐騙桃園選民、操弄利多選情，擅自發布台積電即將到桃園設廠的假消息，在相關單位輪番澄清「打臉」下，根本是桃園「詐騙二人轉」，強調自己才是城市CEO，政治承諾一定會說到做到。

鄭寶清在日前接受「POP搶先報」主持？朱學恒專訪時提出，桃園身為台灣國門之都，擁有空港的絕對優勢，卻爭取不到台積電設廠，是為政者沒有著眼於人民福祉。事隔不到三日，就由鄭文燦傳出，台積電最先進的一奈米廠將落腳龍潭科學園區的消息，要感謝立委鄭運鵬的協助溝通，而鄭運鵬也順勢接話加料，一年多來如愚公移山，終讓護國神山成功來到桃園。

鄭寶清痛批，這種宛如日前剽竊他成功爭取桃園鐵路地下化政績劇情又再度上演，原本只是顛倒是非黑白的公然說謊惡行，如今為了詐騙桃園選民、操弄利多選情，竟然擅自發布台積電即將到桃園設廠的假消息，還搬出愚公移山的謊話連篇政治話術，來證明自己「虛構」的政績，這種不擇手段「詐騙二人轉」的愚民惡行，簡直就是無恥至極的「妖言惑眾」選戰花招，在經濟部、竹科管理局與台積電的輪番澄清說明「打臉」之後，謠言已不攻自破，貽笑大方！

鄭寶清說，難怪有人表示，這是鄭文燦與鄭運鵬兩位科技門外漢在互相唱雙璜演搞笑劇，就像大陸的「東北二人轉」搞笑名劇ㄧ樣，在搞所謂的桃園「詐騙二人轉」政治鬧劇，既是自欺欺人的唬弄選民惡劣行徑，更是自曝其短的無能膚淺「欺世盜名」精典代表作，我們如何能夠讓他們的「狼狽為奸」惡行繼續禍害桃園市民呢？

鄭寶清直指，經濟部長王美花不願背書僅強調「若有投資就會準備，由企業自行宣布」，負責園區規劃的竹科管理局王永壯局長表示，「龍潭園區土地出租率達百分之九十九，已無可出租土地」，台積電也表示，公司設廠地點選擇有諸多考量因素，不排除任何可能性，並持續評估在台灣適合半導體建廠用地，一切以公司正式對外公告為主。顯然，他們都已委婉拒絕證實台積電要在桃園設廠投資的消息，鄭文燦與鄭運鵬難道還要像「挺抄襲」論文門一樣繼續硬拗到底嗎？難道他們不會羞愧到無地自容嗎？畢竟他們的「愚公移山」謊言已正式被打臉拆穿了。

鄭寶清說，在鄭文燦與鄭運鵬「詐騙二人轉」的唬弄選民虛構台積電要設廠投資桃園的消息傳開之後，極有可能產生更明顯的民調消長大變化，鄭寶清一定會繼續把握機會往前衝，以城市CEO的創新經濟能力結合台鹽董事長的經營實證經驗實績，為桃園的建設與經濟發展創造最好的成績，讓桃園市民都能有更美好的生活與幸福安康的日子可以過，這是鄭寶清的政治承諾，保證會說到做到。