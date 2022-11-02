經濟部加工處協助廠商跨域轉型，取得歐洲瑞士訂單。活動開場時運用區內廠商明源產品舒活筋骨。（加工處提供／林瑞益高雄傳真）

為協助區內廠商產業升級、跨域轉型，經濟部加工出口區管理處2日舉辦跨域創生成果分享交流會，藉以促進廠商交流，並持續促成跨域創新合作。透過結合產官學合作，為廠商爭取國外訂單。

加工處副處長劉繼傳表示，近年因疫情衝擊，加速跨域創新的腳步，考量園區產業多元特性，整合金屬工業研究發展中心與中山大學南區促進產業發展研究中心，針對廠商需求，量身打造實質的協助與資源串接，協助業者善用新興科技，導入數位工具應用與行銷資源，促成園區創新生態跨域合作範例，後續也將持續了解區內廠商面臨的需求與發展問題，帶動園區產業創新升級轉型。

加工處說明，透過創新產品、技術研發與商業模式的輔導，成功衍生「遊艇智慧休閒之安全管理」與「微氣泡技術之智慧農業」等跨域合作，對於遊艇、旅客使用安全與周邊旅遊串聯整合，以及水產養殖環境參數改善及水質淨化上，都有明顯且大幅度提升效益。

除翻轉企業外，也令傳產汽車零組件透過數位工具導入，呈現台灣高品質工藝行銷國際，也讓醫療應用跨域至家居領域，設立新品牌，積極拓展行銷。

在今日的成果分享交流會，有10家接受行銷協助輔導的廠商於現場作成果展示，其中，華彩塗料展示噴塗技術，該項技術運用於加工處精神象徵的時代巨輪作品。

此外，佳洪公司的成功案例也相當吸睛，加工處自2020年起，陸續協助公司與集團企業開發創新淨水模組，包括在經濟部中小企業處小型企業創新研發計畫（SBIR）、南科補助計畫、市場拓銷計畫的技術升級與補助，並獲得精品獎銀質獎、成立衍生公司等。