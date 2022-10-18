妨害風化累犯57歲李姓男子於今年4月到梓官區一家檳榔攤掏出下體，對著檳榔西施打手槍。警方獲報到場，要求李男把褲子的拉鍊拉起來。橋頭地院審理後，依公然猥褻罪判處李男拘役20天。

岡山警分局今（18）日說，此件猥褻案發生在今年4月22日下午，梓官分駐所接獲報案到梓官區大舍東路上的檳榔攤旁，發現一名男子在對檳榔攤店員做出猥褻動作。

李姓男子先向36歲的檳榔西施購買一瓶啤酒後，就蹲在檳榔攤旁朝向劉女自慰，期間約3分鐘。警方到場時，李男的褲子拉鍊仍未拉起。李男在接受警方訊問時坦承犯行。警方訊後，依公然猥褻罪移送橋頭地檢署偵辦。橋檢對此起訴。

橋頭地院審理後，認為李姓男子之前就有類似的妨害風化案件，經檢察官職權不起訴處分確定，且有多次酒駕前科，已經執行完畢。考慮李男只有國中學歷，且犯後態度良好，依公然猥褻罪判處拘役20天。可易科罰金，可上訴。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障