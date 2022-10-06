台中情侶起爭執 男失控衝車流狂吼遭警方開罰

台中李男5日晚間和女友至超商買充電線，卻因2人意見不同發生爭執，李男一時情緒激動竟衝進車流量相當大的中清路上，在路間張開雙手、大吼大叫，行為脫序，被目擊民眾錄影PO上網；警方獲報後，李男已回到路邊，警方則依道交條例妨害交通對其開罰1200元。

據了解，李男5日晚間8時多，與女友至超商購買充電線發生爭執，和一旁騎機車的女友吵架到一半，竟跑到中清路中間，還張開雙臂，不停大吼大叫向女友嗆聲、穿梭車陣當中，場面相當危險。

中市警二分局於晚間8時48分獲報，中清路、美德街口有情侶吵架，警方到場時李男和女友已經移至到路邊，並表示不需要警方協助；警方調查，李男和女友因到超商購買充電線問題才起口角，根據民眾影片確認李男當時站在中清路上大吼大叫，造成車輛紛紛閃避，已經明顯違反交通規則。

警方表示，依職權以道路交通管理處罰條例第82條第1項第11款「於道路上攔阻人、車通行，妨害交通」，對李男開罰1200元罰鍰。

中市警二分局呼籲，民眾因感情問題產生糾紛，應理性處理，切勿以激烈行徑解決爭端；更表示，警方對於維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為及危害用路人之行為強勢執法、依法究辦，以維護市民安全。