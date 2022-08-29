60多歲李姓男子近幾年開始出現反應遲鈍、不良於行、左手攣縮等情況 ，今年8月求助為恭紀念醫院副院長、神經外科醫師陳敏雄門診，陳一眼就認出李男10多年前曾經因蜘蛛膜下出血導致水腦症找他求診，此次再度接受陳敏雄治療，並順利休養後出院返家，2人也驚呼緣分很巧妙。

李姓男子10多年前台北榮總醫院就醫，當時水腦症也是擔任神經外科主任陳敏雄親自操刀手術，並放置可調壓式腦室腹腔分流管後，才讓李男恢復正常生活。想不到時隔10多年，李男再度因為就醫跟陳敏雄相逢。

陳敏雄幫李男腦部電腦斷層檢查發現水腦症復發，研判應是分流管因使用年限長，而導致功能不良，建議重新放置分流管手術治療。

也李先生體內右側的分流管有沾黏情形，移除會增加腦內出血及感染風險，因此改由左側放置新的腦室腹腔分流管。李男經過手術後恢復良好，目前已可以下床行走，左手攣縮也改善，而且可以自行使用碗筷進食，住院4天後便出院返家休養。

陳敏雄表示，水腦症顧名思義就是腦內的水增加，嚴格講是腦室內或蜘蛛膜下腔的腦脊液增加，有2種原因會引起顱內的腦脊液增加，一個是腦脊液循環本身的問題，另一原因為腦脊液的形成及吸收不平衡，造成腦脊液在腦室內積聚，常造成顱內壓上升。

他表示，水腦症通常會產生3個特別的症狀，包括癡呆症，病患記憶減退、電話號碼、熟人的名字、住址，逐漸遺忘，很容易被診斷為老年癡呆症，殊不知是因為正常腦壓的水腦症。

第2個是步履不穩，走路步態失調，到最後只能坐輪椅。第3個明顯症狀是尿失禁，無緣無故尿在褲子裡及來不及上廁所。常見治療方法會透過手術使用引流系統，將阻塞的腦脊髓液引導到正常的循環區域，如心房、腹腔。

陳醫師提醒，若家中有水腦症患者，在居家照護上應注意觀察是否有水腦造成顱內壓上升的症狀，例如血壓上升、脈搏下降及呼吸不規則、 嘔吐、瞳孔改變等。

也要注意若頭部及腹部傷口有紅腫熱痛及異常分泌物等發炎感染情形，應儘速就醫。 腦室腹腔引流管可於頭部體表觸摸到，不可任意觸摸或擠壓，以免管路移位或破損。

若有下嘔吐、腹瀉、 發燒、不安、頭痛、抽搐、呼吸異常及頭、 頸、腹部分流管經過之處有異常紅腫熱痛時，請儘速就醫。

陳副院長也說，李先生手術前在北榮門診時反應異常遲鈍，但是卻能立刻認出他，當下警覺判斷應是分流管功能不佳，及水腦症復發，於是將其列入第一檢查，因此才能在最短的時間內解決了李先生多年來的困擾。

他表示，水腦症是可以治療的，但引起水腦症的原因才是決定病人預後的結果。建議若曾經罹患過水腦症的病人，應定期回診追蹤才是上策。