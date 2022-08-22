一名63歲李姓男子10年前與家人爭吵後負氣離家，獨自從台東北上工作與家人斷了聯繫，李男家人在2019年將他通報失蹤，大園警分局員警21日傍晚巡邏時發現李男為失蹤人口，李男得知自己的情況也感到訝異，警方隨即將他帶返所撤尋，並協助李男與家人透過電話在線上團圓。

竹圍派出所警員洪毅丞、李美雯執行巡邏防竊勤務，查詢路上車牌號碼有無可疑情事，在大園區建國路與光明街口發現一輛機車，機車車主被通報失蹤，員警隨即上前攔查，確認該名李姓騎士即為車主本人，於是先將他帶回派出所進行撤尋。

李姓男子聽到自己被通報失蹤也感到相當訝異，表示10年前與家人發生爭吵後，便離開家裡獨自從台東北上到桃園工作，但隨著日子久了，也不知該如何開口與家人講話，因此與家人斷了聯繫。

員警隨後協助聯絡李男家屬，讓他們線上團聚，家屬提到，李男的父親年事已高，多年來一直期盼能再見到兒子一面，李男聽到家人們的溫情呼喚，承諾會儘快回家一趟，同時也感謝警方的熱心協助，幫他解開心結。