國民黨立委3名立委日前自柬埔寨救援1名青年返台，但透露還有1名青年滯留未歸。鄭正鈐21日受訪時表示，原本滯留未歸的18歲鄭姓男子於21日下午搭機回台，機上除了鄭姓青年（戴鴨舌帽者）外，還有另外一名張姓關係人，也搭乘同航班一同抵台。張姓關係人（中後）身穿印有「LV」花紋T恤，手提印有「我愛柬埔寨」英文字樣的提袋，顯得格外諷刺。（陳麒全攝）

張姓關係人身穿印有「LV」花紋T恤，手提印有「我愛柬埔寨」英文字樣的提袋，顯得格外諷刺。（陳麒全攝）

國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷、吳斯懷日前自柬埔寨救援1名青年返台，但透露還有1名青年滯留未歸。鄭正鈐21日受訪時表示，原本滯留未歸的18歲鄭姓男子於21日下午搭機回台。據了解，機上除了鄭姓青年外，還有另外一名張姓關係人，也會搭乘同航班一同抵台。

2名青年搭乘華航CI862航班於21日下午3時31分降落桃園國際機場，鄭男及另外一名張姓關係人在下機後，由航警局刑警大隊在登機口等待陪同入境，2人依正常程序通關入境，隨後帶往航警局刑警大隊，由航警局刑大及屏東縣警局進行人口販運被害人鑑別程序，以釐清相關案情。

鄭姓男子表示，他是上個月被朋友騙過去，朋友本來要一起到柬埔寨，結果沒有多久就說他有事，要他先過去，但之後朋友又說事情沒處理完，就不過去了要他自己在那先待著，鄭男覺得自己被朋友放鴿子，鄭男也提到柬埔寨的生活是被集中管理，並要求每日執行詐騙新加坡與馬來西亞人的工作，期間也有被虐待、毆打的情況，最後是家人付了新台幣15萬元的贖金，才能離開柬埔寨回台。

鄭正鈐指出，鄭姓男子是日前他們救援的同一詐騙園區的受害者，該名男子由於日前買不到機票，家屬付完贖金，再透過立委求援，他們聯繫民航局及華航協助，最後在20日晚間逾10時才買到機票，今日得以回台。