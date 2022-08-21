近一年來，台灣有許多人被騙到柬埔寨當豬仔，直到最近才爆發，但仍有人不信邪，依舊照常前往。高雄一名30歲男子，執意前往柬埔寨，深信可以賺大錢，父母勸都勸不動，最後警方出絕招，要父母先報案，接著作廢兒子護照，才成功攔人。

這名30多歲的高雄男子，受到兒時玩伴邀約，決定前往柬埔寨打拼，過程中兒時玩伴不時傳當地照片給他，讓他深信不移，父母則是看新聞後得知近日柬埔寨詐騙頻傳，擔心兒子一去不復返，不斷勸說，但兒子完全聽不進去。

眼見離兒子出發的日期越來越近，焦急的父母趕緊透過警界朋友前來勸說，但兒子仍舊不疑有他，整理好行李準備出國。

警方表示，看到男子根本聽不進勸說，只好使出權宜之計，先要男子的父母正式報案，接著再將兒子的護照作廢，使其無法搭機出國，才終於順利阻止，之後再由父母持續勸說，並給兒子看近日柬埔寨相關新聞，才讓對方打消柬埔寨的掏金夢。