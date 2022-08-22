今年5月大陸人民教育出版社的小學數學教材插圖問題受到輿論關注，之後更進行調查小組，大陸教育部22日表示在核實後通報調查情形，依據相關規定，對有關單位及27名失職失責人員進行嚴肅追責問責。

具體包含責令人民教育出版社黨委整改，並予以通報批評；給予人民教育出版社黨委書記、社長黃強黨內嚴重警告、記大過處分；給予總編輯、時任黨委書記郭戈黨內嚴重警告、記大過處分，免職處理。

同時給予分管負責人黨內嚴重警告、記大過處分，免職處理；小學數學編輯室主要負責人黨內嚴重警告、記過處分，免職處理。再給予其他17人相應紀律處分和組織處理。責令教育部教材局整改，並予以通報批評；給予局長田慧生黨內警告、記過處分；給予分管負責人等5名相關人員相應紀律處分和組織處理。

對插圖作者、設計人員作出相應處理，不再聘請吳勇、封面設計呂旻、呂敬人及其工作室從事國家教材設計、插圖繪製等相關工作。

但大陸教育部面也指出，經調查後並未發現人教社相關人員與插圖作者吳勇、教材整體設計藝術總顧問呂敬人之間存在經濟利益輸送問題。

根據央視引述調查指出，此次教材插圖主要存在3方面問題。一是不美觀向上，與立德樹人根本要求存在差距。整體畫風不符合大眾審美習慣，部分插圖人物形象比較醜陋，精神風貌不佳；第二是不嚴肅規範，個別插圖甚至存在錯誤。插圖數量過多。第三是不細緻準確，部分插圖容易引人誤讀。