國民黨28日全代會將舉辦縣市長參選人團結造勢大會，但在黨籍苗栗縣長徐耀昌暗助下，苗栗縣議長鍾東錦脫黨參選幾成定局，全代會前是否開鍘，攸關全代會團結造勢氛圍。考紀會主委李貴敏表示，全代會前黨紀處分鍾的可能性不大。

李貴敏表示，考紀會對黨員黨紀處分與否，要本於事實，必須黨員有「明確違反黨紀規定」，做出確實傷害黨聲譽行為蔡算數，參選登記就是違紀與否才是最關鍵的事實認定標準，放話不等於實際情況。

李貴敏說，依據中選會規劃，8月29日至9月2日各縣市選委會才正式受理參選人登記，時間點再8月28日全代會後，所以理論上全代會前黨紀處分鍾東錦可能性不大。

不過李貴敏強調，若鍾東錦違紀參選確定，依黨內相關考紀規定，該處分一定處分，但考紀會到目前為止，還未收到地方黨部送來有關鍾東錦黨紀處分建議案。

李貴敏表示，全代會要營造團結氛圍，開會前未黨紀處分鍾東錦可能違紀參選，確實有可能影響全黨團結開拔作戰的氛圍與氣勢，但「對黨不利不等於違紀」，考紀會做任何對黨員黨紀處分決議，都須依規定辦理。

李貴敏說，黨員在正式登記參選前，可能有各式喊話，部分情形確實可能讓外界認為國民黨分裂、不團結，傷害黨形象，但黨紀處分要本於明確事實，在未正式登記參選前，除非有特殊狀況，應該仍以多溝通為主。

黨務人士說，確實很多基層抱怨黨中央未對鍾東錦不斷傷害黨的言行處分，但黨仍會努力尋求整合到最後一刻，若鍾東錦確定登記參選，當然就黨紀處分，才能確立黨苗栗縣長參選人謝福弘是國民黨唯一提名地位，讓藍軍歸隊集中支持。