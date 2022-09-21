綽號「西瓜」的賴姓男子於2019年因為與李姓男子爭風吃醋，竟然持球棒毆打李男，導致李男內臟破裂，傷重不治。橋頭地院審理後依傷害致人於死罪，判賴有期徒刑7年6月。

賴男與李男為了爭奪女子小惠的芳心，賴男竟然持球棒到李男的住處，猛力毆打李男，導致李男左側肋骨多發性閉鎖性骨折、左上臂外側瘀傷、創傷性氣胸及脾臟破裂等傷害，當晚送到旗山醫院搶救，雖然之後曾一度出院，但後來又因傷勢惡化回到醫院，經急診後不治。

李男的哥哥報警，旗山警分局訊後依殺人罪嫌移送橋頭地檢署，檢方相驗後起訴。有家暴、酒駕前科的賴姓男子到案後始終否認犯行，還說他久病在床，不良於行，無法傷害李男。

法官調查後指出，李姓男子在2019年9月13日遭賴男毆打前曾經受過傷，但兩次受傷的部位不同，兩者沒有任何關聯。

法官認為，賴姓男子不思考以理性方式解決感情糾紛，以球棒毆打李男，導致李男傷重死亡。且至今賴男尚未賠償金錢給李男的家屬，以及彌補精神上的損失，未取得家屬諒解，且犯後飾詞狡辯，顯不知悔改，因此依傷害致人於死罪，判處他有期徒刑7年6月。可上訴。