發生去年11月間，張敦量與李、陳等3人駕駛搭乘超跑，因車禍糾紛毆傷宋姓男大生，14日台中地院開庭，宋生母親提出3人賠償1500萬元和解條件，張認為金額過高，長輩僅願賠償150萬元，遭審判長質疑，張的超跑就超過150萬元，張說車子才值150萬元，雙方和解無共識；3人均要求交保，台中地方法院將進一步裁定。

張敦量等3人毆傷人案件，台中地院今日開合議庭，由審判長及受命法官與陪席法官組成，張敦量向宋生及其宋母道歉，表示他因酒醉才傷害宋生，但是對方提出1500萬元和解金，這筆錢已超出他的能力範圍，是需要長輩幫忙。

當審判長與法官詰問李男陳述案發過程時，李稱當天自己駕駛瑪莎拉蒂，發生車禍下車時見張敦量勾著宋去看車損，發生爭執，但否認自己有有毆打或架住宋生。而李男則願意承擔賠償100萬元，陳男仍稱他沒打人，當時也沒出手架住宋等理由，拒絕賠償。

審判長認為，3人若平均分擔、每人付500萬元，1輛瑪莎拉蒂價值也是那樣；張卻回覆，他的瑪莎拉蒂僅值僅150萬元，張的律師辯護，張父的工廠因疫情期間營運不佳，僅能賠償150萬元，審判長當場質疑，一般車禍和解賠償都不只150萬元，1個好好人被打成這樣。

去年11月7日，張敦量與李、陳等3人駕駛搭乘瑪莎拉蒂「海神」超跑，與宋生有行車糾紛，卻當場將宋打到重傷昏迷，震驚社會，今年6月開庭連法官都嘆，一件車禍弄成這樣，令人遺憾，迄今3人羈押約10個月，並都聲請交保，其辯護律師也主張罪刑比例原則盼地院審酌，台中地院合議庭近期將再裁定。